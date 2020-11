Trentini a Torino per ospedale da campo

BOLZANO, 14 NOV - Partita questa notte, in modo scaglionato nel rispetto del protocollo Covid, la colonna mobile della Provincia autonoma di Trento con destinazione Torino per il montaggio di un ospedale da campo presso il parco San Valentino. Lo comunica la Protezione civile del Trentino su Facebook. La colonna mobile è composta dal servizio prevenzione rischi e Cue, dal corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, dalla Croce rossa e dalla federazione dei corpi vigili del fuoco volontari Provincia autonoma Trento, con 50 operatori e 15 mezzi. In mattinata è giunta a Torino. Sono in corso l'installazione delle tende dell'ospedale da campo. (ANSA).