Alla Us Navy altri 36 elicotteri Leonardo per 171 mln di dollari

ROMA, 13 NOV - Leonardo "accoglie con soddisfazione l'annuncio del Dipartimento della Difesa USA con il quale, nell'ambito del programma per la realizzazione del nuovo sistema di addestramento avanzato per la U.S. Navy di cui è responsabile AgustaWestland Philadelphia Corp., vengono esercitate opzioni per ulteriori 36 elicotteri TH-73A per un valore di 171 milioni di dollari". Lo comunica la società indicando che "produzione e consegne saranno completate entro il dicembre 2022 a Philadelphia". Quest'anno a gennaio, ricorda la società, Leonardo, attraverso AgustaWestland Philadelphia Corp., si era aggiudicata un primo contratto del valore di 176 milioni di dollari per la produzione e la consegna di 32 elicotteri TH-73A, unitamente a un pacchetto iniziale di parti di ricambio, supporto ed equipaggiamento dedicato oltre a servizi di addestramento per piloti e tecnici addetti alla manutenzione. Gli elicotteri saranno impiegati per l'addestramento della prossima generazione di piloti della US Navy, del Corpo dei Marines e della Guardia Costiera USA (ANSA).