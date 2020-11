Musica: hit parade, Tiziano Ferro è subito primo

ROMA, 13 NOV - Tiziano Ferro, Gemitaiz, Renato Zero: è il nuovo podio della classifica Fimi/Gfk degli album piu' venduti della settimana dal dal 6 al 12 Novembre 2020. Con Accetto miracoli: l'esperienza degli altri, uscito il 6 e secondo capitolo dell'album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio Platino, Tiziano Ferro ha reinterpretato 13 brani di altrettanti autori italiani. Ferro è andato subito al primo posto e insieme alla new entry Qvc9 - quello che vi consiglio vol. 9 del rapper romano Gemitaiz, tra i massimi esponenti dell'hip hop italiano, hanno scalzato dalla prima posizione dopo una sola settimana il secondo capitolo di Zerosettanta, la trilogia pensata e voluta per i 70 anni del Re dei sorcini. Padroni di niente di Fiorella Mannoia entra direttamente in quarta posizione e scalza Bruce Springsteen Letter to you l'album - il ventesimo in studio per il Boss - realizzato con The E Street Band: la prima performance insieme dal tour di "The River" del 2016. Nuovo ingresso in classifica è Coco con Floridiana, al decimo. Per la terza settimana consecutiva Bottiglie Privè di Sfera Ebbasta guida la classifica dei singoli, nell'imminenza del nuovo album, Famoso, in arrivo il 20 novembre. Tutta nuova la classifica dei vinili: al primo posto c'è Accetto Miracoli di Tiziano Ferro, al secondo Fortuna di Emma, al terzo Floridiana di Coco e al quarto J del rapper milanese Lazza. (ANSA).