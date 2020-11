Covid: Legnini, 'sono negativo, virus andato via'

ANCONA, 13 NOV - "Oggi è arrivata una bella notizia: sono negativo, il virus è andato via": lo scrive sul proprio profilo Facebook il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, che era risultato positivo al Covid nei giorni scorsi. "Il mio pensiero va alle 635mila persone positive in tutto il Paese, soprattutto ai tanti che soffrono", prosegue ancora il commissario che aggiunge: "Voglio ringraziare i tantissimi che mi hanno scritto e chiamato in questi giorni. Insieme alla mia famiglia, con cui ho condiviso il periodo obbligatorio di isolamento, e con l'aiuto delle tecnologie della comunicazione, abbiamo superato questo periodo senza le sofferenze e la solitudine che purtroppo colpiscono troppe persone contagiate". (ANSA).