ANSA-IL-PUNTO/COVID:in Sardegna calo contagi,atteso vaccino

CAGLIARI, 12 NOV - Calano i contagi da Covid-19 in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 301 nuovi casi (115 in meno di ieri). Cinque i decessi (298 in tutto): due donne, di 96 e 95 anni, residenti rispettivamente a Lotzorai e Calasetta, e tre uomini, due ottantenni di Sestu e Cagliari e un novantatreenne di Sassari. Eseguiti in un giorno 4.144 test. Sono invece 424 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6), mentre è di 56 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Intanto sono attese per gennaio le prime dosi del vaccino anti Covid. Lo ha detto l'assessore della Sanità Mario Nieddu, a margine della cerimonia di intitolazione di un giardino e di un ulivo al primo medico scomparso per Covid in Sardegna. "Me lo ha garantito il commissario Arcuri", ha spiegato Nieddu. Intanto è operativo da oggi il reparto Covid dell'ospedale Mastino di Bosa, che si aggiunge a quelli già attivati a Oristano e Ghilarza. Sono 15 i posti letto disponibili per pazienti a media intensità di cure - ulteriormente ampliabili fino a 40, come previsto dal Piano regionale - che potranno iniziare ad essere trasferiti nel nosocomio della Planargia. La creazione di percorsi separati all'interno dell'ospedale permetterà la prosecuzione in sicurezza delle attività non Covid, in particolare quelle degli ambulatori specialistici, dell'Unità operativa di Radiologia, del Centro prelievi, del Servizio di Dialisi che continueranno ad essere a disposizione dei pazienti. In campo anche l'Esercito. Dopo i 516 tamponi eseguiti a Isili, i medici militari da martedì prossimo saranno a Sassari: supportati logisticamente dagli operatori sanitari dell'Assl e dai militari della Brigata Sassari, proseguiranno l'attività nella postazione allestita in via Pirandello grazie alla collaborazione col Comune, per effettuare i test sulla popolazione. Dopo Sassari, dal 20 novembre i medici militari saranno nel quartiere fieristico di Cagliari, dal 24 al San Francesco di Nuoro e dal 26 allo spazio Smart di Torangius, a Oristano. (ANSA).