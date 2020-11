Covid: Meloni, supercapigruppo? Porto proposte ovunque

ROMA, 12 NOV - "La capigruppo c'è: ogni volta che si vuole convocarla, si convoca. Noi siamo disponibili a portare le nostre proposte ovunque vogliano, ma siccome la cabina di regia proposta da me non s'è mai riunita, la supercapigruppo non risolve il problema. Il problema va risolto dalla maggioranza". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni in una conferenza stampa. (ANSA).