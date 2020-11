Conte,risposta su Covid e terrorismo sia condivisa e urgente

ROMA, 12 NOV - "La pandemia imperversa ancora nella nostra vita quotidiana, colpendo le nostre società ed economie. Il terrorismo minaccia nuovamente l'Europa e l'emergenza climatica richiede uno sforzo collettivo urgente per salvaguardare il futuro del nostro pianeta. Se c'è una lezione da imparare da questa situazione senza precedenti, è il valore di una reale cooperazione internazionale. Problemi condivisi, che minacciano la pace e la stabilità, richiedono risposte condivise e urgenti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in un video messaggio in occasione della terza edizione del Pairs Peace Forum'. Interventi urgenti che però, sottolinea il premier, non significano una visione a breve termine. "Dobbiamo guardare oltre l'emergenza - sottolinea il premier - e concentrare la nostra azione globale sulla promozione di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente". (ANSA).