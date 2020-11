Autostrade: Meloni, Benetton ringraziano per inerzia governo

ROMA, 12 NOV - "Ennesimo ultimatum del governo dei chiacchieroni ad Autostrade dei Benetton: "se ASPI non accetta l'accordo revochiamo". Ma a chiacchiere non avevano già revocato la concessione un anno fa? Intanto i Benetton continuano ad arricchirsi e ringraziano per l'inerzia e l'incompetenza del Governo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ANSA).