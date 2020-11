++ Covid: a Napoli in arrivo un provvedimento 'ampio' ++

NAPOLI, 11 NOV - Il provvedimento che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si appresta a varare venerdì prossimo, 13 novembre, per provare a contenere la diffusione del covid in città sarà adottato dopo averne precedentemente discusso con il prefetto, Marco Valentini. Si tratta - a quanto si apprende - di un provvedimento "ampio" che non contempla la chiusura di singole strade. (ANSA).