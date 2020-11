Covid:Berlusconi, vaccino deve essere gratis per tutti

ROMA, 11 NOV - "Quello che è certo è che quando il vaccino sarà pronto dovrà essere disponibile e gratuito per tutti. Rinnovo quindi il mio appello al governo e a tutte le forze politiche per lavorare insieme, per mettere in campo coesione e solidarietà, saggezza e responsabilità, solo se ci comporteremo in questo modo potremo vincere questa terribile guerra contro questo nostro comune nemico". Lo afferma Silvio Berlusconi in un'intervista al tg5 (ANSA).