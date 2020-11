Criminalità: gup Roma, a processo 26 affiliati clan Senese

ROMA, 11 NOV - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio 26 persone appartenenti al clan di stampo camorristico dei Senese. A giudizio, tra gli altri, Michele Senese, detto 'O pazz' ritenuto a capo del gruppo e già detenuto in carcere. Disposto il processo, che inizierà il 20 gennaio, anche per il figlio del boss, la moglie e il fratello. Nel procedimento si contestano, a seconda delle posizioni i reati di estorsione, usura, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. Per alcuni capi di imputazione viene contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. (ANSA).