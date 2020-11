Covid: discoteche Sardegna, spunta parere negativo del Cts

CAGLIARI, 11 NOV - Si complica il 'giallo' sul parere del Comitato tecnico scientifico (Cts) della Sardegna su cui la Regione si è basata per adottare l'ordinanza dell'11 agosto con cui ha deciso di aprire le discoteche a cavallo di Ferragosto. Secondo quanto riporta il sito di Repubblica, il Cts espresse un giudizio di non approvazione già il 6 agosto, attraverso una mail inviata all'assessore della Sanità Mario Nieddu e al direttore generale della Sanità Marcello Tidore. In quei giorni i consulenti furono chiamati ad analizzare una prima bozza dell'ordinanza che conteneva la proroga ai locali da ballo. E il giudizio, dice Repubblica online, fu inequivocabile: "Il Comitato non approva il documento". Non solo. Perchè il Cts esprimeva anche le sue preoccupazioni per gli assembramenti documentati dalle foto sui social: "Stiamo assistendo all'apertura di attività dove addirittura l'assembramento viene ostentato come elemento di richiamo pubblicitario". Cinque giorni dopo, l'11 agosto, Solinas firmò l'ordinanza n.38, finita ora sul tavolo della Procura di Cagliari con l'apertura di un fascicolo per epidemia colposa. (ANSA).