Nove decessi in Alto Adige

BOLZANO, 11 NOV - Sono 9 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in Alto Adige, calano invece i nuovi contagi. I laboratori dell'Azienda sanitaria hanno effettuato 2.658 tamponi e registrati 386 nuovi casi positivi, ovvero in lieve calo rispetto ai giorni scorsi. Le persone guarite sono complessivamente 5.225 (+155), mentre quelle in quarantena 8.109. (ANSA).