Papa: chiama diocesi Perugia per avere notizie di Bassetti

CITTA' DEL VATCIANO, 11 NOV - Papa Francesco ieri sera ha telefonato a mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, in quarantena perché positivo asintomatico al Covid, per avere maggiori notizie sulla salute del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e Presidente della Cei, ricoverato in gravi condizioni a causa del virus. Lo riferisce 'La Voce', il giornale della diocesi di Perugia. Il bollettino medico ufficiale e quotidiano non è bastato al Papa, che ha voluto chiamare di persona, per capire se tra le righe della nota dell'ospedale perugino ci fosse uno spiraglio di miglioramento o qualche timido segnale positivo. "Forza, forza, forza…", ha ripetuto più volte Papa Francesco al vescovo Marco come segnale di incoraggiamento da far giungere al cardinale. Il Papa - riferisce ancora il portale diocesano - ha voluto mostrare la sua vicinanza nella preghiera e ha ringraziato il personale ospedaliero per il lavoro che sta facendo. Ha chiesto a mons. Salvi di far arrivare il messaggio al card. Bassetti, appena possibile. (ANSA).