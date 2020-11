Alibaba:nel mirino antitrust Cina,crolla a Hong Kong (-9,8%)

PECHINO, 11 NOV - Alibaba torna sotto pressione: il leader mondiale dell'e-commerce fondato da Jack Ma, dopo la clamorosa bocciatura dell'Ipo dei record da parte di Pechino della sua fintech Ant Group, sconta un crollo del 9,8% alla Borsa di Hong Kong dopo che la China's State Administration for Market Regulation, l'antitrust cinese, ha annunciato la presentazione delle bozze di una serie di linea guida "per frenare comportamenti monopolitici sulle piattaforme online". Pesanti perdite anche per la rivale JD.com (-9,20%) e il colosso internet Tencent (-7,39%). (ANSA).