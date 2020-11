Mediaset:depositato emendamento antiscalata a dl Covid

ROMA, 11 NOV - Arriva l'emendamento al decreto Covid "anti scalata" per le società che operano nelle telecomunicazioni. La norma, a quanto si apprende, è stata depositata ieri sera in Senato dal relatore Valeria Valente e, alla luce della sentenza della Corte Ue sul caso Mediaset-Vivendi prevede che, nelle more di una più generale disciplina di settore, per sei mesi l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia tenuta ad avviare un'istruttoria nel caso in cui un soggetto "operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche e in un mercato diverso, ricadente nel sistema integrato delle comunicazioni (Sic), anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un'influenza notevole". L'istruttoria è "volta a verificare la sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo": all'esito di essa l'Agcom adotta, "eventualmente", i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di effetti distorsivi, previsti dall'articolo 43 comma 5 del testo unico della radiotelevisione. (ANSA).