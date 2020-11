Covid:Casellati vede presidenti commissioni,dialogare

ROMA, 10 NOV - Il Presidente del Senato Elisabetta Casellati , si apprende in ambienti parlamentari,ha incontrato oggi i Presidenti delle Commissioni del Senato per aprire un confronto sulle possibilità di collaborazione tra maggioranza e opposizione rispetto ai provvedimenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza CoVid. Ciò in vista del Decreto Ristori che contiene importanti misure economiche per il Paese. (ANSA).