Covid: E-R farà ordinanza anti-assembramenti

BOLOGNA, 10 NOV - La Regione Emilia-Romagna sta valutando di assumere, con un'ordinanza che probabilmente uscirà domani, nuove misure per evitare gli assembramenti. Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha sentito anche i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e il ministro Speranza "per arrivare a ordinanze regionali il più possibile concordate. L'obiettivo di tutti è quello di fermare il contagio e invertire la curva pandemica", ha detto Bonaccini. Stasera è in programma una videoconferenza fra Bonaccini e i sindaci dei Comuni capoluogo e i presidenti di Provincia. "Stiamo valutando - ha spiegato Bonaccini - di assumere nuove misure per evitare gli assembramenti che si continuano a vedere nelle città e non solo, basti pensare all'ultimo fine settimana". (ANSA).