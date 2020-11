Salvini, Biden? Per congratularmi aspetto risultato

ROMA, 10 NOV - "Congratularmi con Biden? Aspetto il risultato delle elezioni. Visto che c'e' una discussione ancora aperta, e non in uno ma in diversi stati, quando ci sarà il risultato definitivo avrà tutte le congratulazioni del caso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa al Senato dove ha aggiunto: "Ovvio che i nostri rapporti resteranno ottimi chiunque sia il vincitore. Ma il vincitore non lo decretano i giornali..." (ANSA).