Covid:posti letto Cosenza in esaurimento,sindaco in ospedale

COSENZA, 10 NOV - Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha visitato stamani l'ospedale Annunziata per verificare di persona la situazione nella struttura dove ormai sono in esaurimento i posti letto per la cura di pazienti con coronavirus. Al suo ingresso, in pronto soccorso c'erano 22 pazienti positivi al coronavirus in attesa di essere allocati. "Si tratta di una situazione d'emergenza che riguarda tutto il Paese - ha detto Occhiuto - ma al momento i posti letto in terapia intensiva ci sono e potrebbero essere ampliati in altri reparti, ma abbiamo un problema nel curare le persone che arrivano a Cosenza da tutta la provincia". Il sindaco ha riscontrato un'insufficienza del numero di operatori medici, infermieristici e para-sanitari. "Ho deciso - ha detto Occhiuto - di emanare un'ordinanza per imporre all'Azienda ospedaliera di assumere personale, perché non bastano solo i posti letto se poi non c'è il personale che può garantire la salute dei cittadini". (ANSA).