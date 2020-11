Incendi Padova: 3 bar danneggiati, si indaga su un vandalo

PADOVA, 10 NOV - Sono tre, e non due come appreso in un primo momento, i bar danneggiati da incendi dolosi nella notte a Padova. Oltre al bar "degli Osei" in piazza delle Frutta, e il "Centrale"di Via Zabarella, i cui plateatici sono stati distrutti, anche il locale "Paprika" in Piazza Cavour ha subito un'incursione notturna. "La Squadra Mobile è al lavoro per trovare il responsabile - afferma il questore di Padova, Isabella Fusiello - escludo si tratti di un atto di protesta nei confronti del lockdown di bar e locali notturni. Si stanno concentrando le indagini su un unico balordo che dalle telecamere di via Altinate (poco lontano da via Zabarella, ndr) si allontana barcollando dal bar in fiamme, così come accaduto per i ladri che facevano furti seriali nei negozi spaccando le vetrine. Anche questa volta la Polizia impegnerà tutto il personale nella ricerca dei colpevoli", ha concluso. (ANSA).