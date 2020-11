Fisco: Salvini, Lega propone a governo taglio Iva

ROMA, 10 NOV - La proposta della Lega al governo è quella di procedere con un taglio dell'Iva: "Sarebbe una boccata di ossigeno per le famiglie e le imprese". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa per presentare la proposta della Lega per un intervento sul taglio dell'Iva. (ANSA).