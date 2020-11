Just Eat annuncia l'assunzione dei suoi rider dal 2021

MILANO, NOV 9 - Dal 2021 i rider di Just Eat verranno assunti anche in Italia con contratto di lavoro dipendente e avranno una paga oraria e tutte le tutele assicurate da un rapporto di lavoro subordinato. " Pensiamo sia un valore aggiunto avere rider che consegnino con noi come dipendenti e, soprattutto, completamente tutelati del punto di vista contrattuale" ha dichiarato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia. Just Eat introdurrà anche nel nostro Paese il modello "Scoober" che inquadra i rider come lavoratori dipendenti, consentendo loro di avere più vantaggi e tutele e conservando la flessibilità e la possibilità di operare combinando studio e altre attività. La paga sarà su base oraria e non collegate alle singole consegne, sulle quali invece si valuterà un ulteriore bonus. Nelle città più piccole i rider potranno operare con mezzi propri e una fornitura completa di dispositivi di sicurezza, oltre a indumenti brandizzati e zaino per le consegne forniti da Just Eat, nelle città più grandi, come ad esempio Roma e Milano, verranno istituiti deli hub a copertura del cuore della città, ove per i rider sarà possibile ritirare e utilizzare, per il proprio turno di lavoro, solo mezzi totalmente sostenibili come scooter elettrici o e-bike di Just Eat, gli strumenti per le consegne come casco, giacca e zaino. Ad essi si affiancheranno rider che operano con mezzi propri, soprattutto nelle aree fuori dal centro e con la possibilità di scegliere in fase di domanda di assunzione. (ANSA).