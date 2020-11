Covid:Vaccino mette ali a Borse, Milano +6%

MILANO, NOV 9 - Le notizie di un vaccino efficace della Pfizer mettono le ali alla Borsa. Milano strappa in rialzo del 6% con il Ftse Mib che a quota 20.600 punti si riporta su livelli che non vedeva da marzo. Ma l'euforia è diffusa in tutta Europa con Londra che sale del 3,99%, Parigi del 5,39%, Francoforte del 4,8%, Madrid del 6% (ANSA).