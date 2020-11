Covid: D'Incà, con opposizione possibile collaborazione

ROMA, 09 NOV - "Da molti mesi l'atteggiamento di Fi è molto diverso da quello della Lega e Fdi, abbiamo lavorato insieme su alcuni provvedimenti, accogliendo delle modifiche su emendamenti importanti in vari provvedimenti. Credo che ci possa essere un confronto a livello parlamentare". Lo ha detto a Start, su Sky TG24 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, commentando le parole di invito alla collaborazione del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "C'è una grande apertura - ha aggiunto - da parte del Governo con le opposizioni, poi i passaggi ulteriori si verificheranno quando arriverà la Legge di Bilancio e ci confronteremo, secondo me sono questi i momenti su cui si possono accogliere emendamenti, si può fare un percorso comune, in cui si possono accogliere emendamenti". (ANSA).