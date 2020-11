Donne e cancro, contro l'ansia Covid aiuto da laboratori beauty

ROMA, 09 NOV - Per aiutare le donne in trattamento oncologico a superare le difficoltà estetiche conseguenti le stesse terapie e, adesso, legate anche alla pandemia in corso che le rende più ansiose, parte oggi 9 novembre la raccolta fondi del mondo cosmetico, 'Beauty Gives Back, digital edition' per La forza e il sorriso Onlus, organizzazione patrocinata dalla associazione nazionale delle imprese Cosmetica Italia. Per la prima volta l'evento di beneficenza si svolgerà in versione digitale e chiunque vorrà dare un contributo alla Onlus attraverso il sito internet dedicato riceverà a casa una o più prestigiose 'surprise bag' (borse a sorpresa piene di prodotti cosmetici anche di alta gamma offerti dai 29 brand che aderiscono all'iniziativa). L'organizzazione si occupa di svolgere laboratori di bellezza per le donne in cura nei dipartimenti di oncologia di ospedali ed enti fin dal 2007. "L'evento di beneficenza questo anno trasloca sul digitale ed è particolarmente importante perché, data l'emergenza sanitaria, riscontriamo un sensibile incremento dell'ansia, della vulnerabilità e della sensibilità da parte delle donne in cura oncologica, oltre che un aumento del timore del farsi vedere in pubblico come malate e a maggiori difficoltà nella gestione della malattia in famiglia. A tali preoccupazioni corrisponde infatti un incremento delle richieste di aiuto da parte del pubblico femminile e degli stessi ospedali ed enti che aderiscono alle nostre iniziative, - spiega Anna Segatti, Presidente della Onlus. " L'appello della Onlus La forza e il sorriso è quello di mantenere viva l'attenzione femminile verso il proprio benessere anche a distanza, in attesa di riprendere a svolgere in presenza i laboratori di bellezza gratuiti appena possibile. Le donazioni sono suddivise in cinque fasce diverse (dai 20 euro in poi) alle quali corrispondono cinque differenti 'surprise bag' e saranno spedite a casa di chi partecipa alla donazione in modo gratuito. Le informazioni su https://beautygivesback.laforzaeilsorriso.it (ANSA).