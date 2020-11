Netanyahu, Biden grande amico di Israele

GERUSALEMME, 8 NOV - Il primo ministro israeliano e stretto alleato di Donald Trump Benjamin Netanyahu si è congratulato con Joe Biden per la sua vittoria elettorale, definendo il presidente eletto degli Stati Uniti "un grande amico di Israele". "Non vedo l'ora di lavorare con entrambi per rafforzare ulteriormente la speciale alleanza tra Stati Uniti e Israele", ha scritto Netanyahu su Twitter, riferendosi a Biden e alla vicepresidente Kamala Harris. Netanyahu, che sul suo account Twitter mostra una foto di se stesso seduto accanto a Trump, ha detto che lui e Biden hanno avuto "una relazione personale lunga e calda per quasi 40 anni", e, rivolgendosi direttamente al presidente eletto, gli dice: "Ti conosco come un grande amico di Israele". Il premier israeliano aveva descritto a suo tempo Trump come il più forte alleato del suo Paese alla Casa Bianca e le politiche repubblicane avevano sedotto la sua base più conservatrice.