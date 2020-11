Commozione per Stefano D'Orazio, lunedì i funerali

ROMA, 07 NOV - La commozione dei fan, il dolore dei suoi compagni di band e della famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh, che si è spento ieri sera nella Columbus del Policlinico Gemelli di Roma. I dettagli dei funerali non sono ancora stati annunciati, ma si sta studiando la possibilità di tenere una cerimonia all'aperto per lunedì nella capitale, nel rispetto delle norme anti-covid, per consentire a tutti di dargli l'ultimo saluto. "Per me questo è il momento del silenzio, voglio solo essere vicino con il mio pensiero alla moglie Tiziana, alla sorella Paola e a Silvia", dice all'ANSA Roby Facchinetti. "Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui", sono le parole della moglie Tiziana Giardoni. (ANSA).