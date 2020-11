Gdf Roma sequestra patrimonio a imprenditore narcotraffico

ROMA, 07 NOV - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, per attività commerciali, immobili, autovetture e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro, riconducibili a Tassone Cosimo Damiano, 51 anni, ritenuto dalla Gdf "narcotrafficante calabrese operante nella capitale a capo di una importante rete internazionale di trafficanti di sostanze stupefacenti". La figura del Tassone, spiega in una nota la Gdf, era emersa nelle indagini condotte nell'ambito dell'operazione "Crazy Hill", condotta dal II Gruppo delle Fiamme Gialle e coordinata dalla Dda, che, nel 2015, aveva consentito di sgominare un potente sodalizio criminale con base a Roma e contatti operativi in Germania, Olanda, Spagna e Inghilterra, in grado di organizzare spedizioni via container o via aerea di ingenti quantitativi di cocaina provenienti dal Sud America (Colombia, Argentina e Brasile). (ANSA).