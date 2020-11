Covid: 2.009 nuovi casi e 29 morti in Emilia-Romagna

BOLOGNA, 07 NOV - Sono 2.009 i nuovi casi di contagio al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, scovati grazie a 20.218 tamponi. Si contano 29 nuovi morti, di età compresa fra i 57 e i 100 anni e continuano a crescere i ricoverati. Dei nuovi positivi circa la metà, 942, sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing. I pazienti in terapia intensiva salgono a 188 (+11 rispetto a ieri), quelli negli altri reparti Covid a 1.723 (+50). I contagiati che non richiedono cure ospedaliere sono 33.378, il 94,6% del totale. Le nuove vittime sono sei a Modena, cinque a Bologna quattro nel Reggiano e nel Ferrarese, tre in provincia di Parma, in quella di Ravenna e nel Cesenate, una a Rimini. La situazione dei contagi nelle province dell'Emilia-Romagna vede Bologna con 437 nuovi casi; a seguire Reggio Emilia con 361, poi Modena (354), Piacenza (234), Parma (201), Ravenna (133), Ferrara (70) Rimini e il territorio di Cesena (entrambi con 67 nuovi positivi), quindi Forlì (45) e Imola (40). (ANSA).