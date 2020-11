Statua del Covid ha 3 richieste

SAVONA, 07 NOV - Una scultura in ceramica a forma di Coronavirus, in vendita a 1000 euro. E' l'idea di un artista di Albisola Superiore (Savona), Danilo Trogu. "L'idea mi è venuta durante il primo lockdown - spiega - quando un cliente mi ha chiesto di realizzarla per metterla in giardino. In seguito un altro cliente ha chiesto una replica dell'opera". E così ora in vendita a 1000 euro c'è il terzo esemplare di virus del Covid-19, dipinto di smalto rosso. "Una scultura che fotografa perfettamente, senza bisogno di ulteriori commenti, il tragico periodo che stiamo vivendo" conclude Trogu. Che in vetrina, anche per "esorcizzare" un po' il virus, ha circondato la scultura di statue della Madonna. (ANSA).