Dl ristori: Entrate, a bar e ristoranti bonifici per 726mln

ROMA, 07 NOV - Per 154mila bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti sono stati disposti bonifici per un importo di oltre 726 milioni di euro. E' quanto informa l'Agenzia delle Entrate in merito ai contributi a fondo perduto disposti dal Decreto ristori a favore delle imprese più colpite dalle misure di contenimento della seconda ondata dell'epidemia COVID-19. Circa 25mila sono i soggetti che offrono servizi di alloggio, per i quali è stato disposto il pagamento di oltre 106 milioni di euro. (ANSA).