Nuovo record contagi, sfiorano i 38mila. Vittime 446

ROMA, 06 NOV - Nuovo record di casi Covid in Italia dall'inizio della pandemia: sono 37.809 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 446 in più rispetto a ieri (era da aprile che non si registravano numeri simili). Complessivamente sono 862.681 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 40.638. Sono 234.245 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (nuovo record), circa 15mila più di ieri, con un rapporto positivi/tamponi al 16,14%, quasi un punto più di ieri. A livello regionale è sempre la Lombardia ad avere il maggior numero di nuovi casi, sono quasi 10mila (9.934) nelle ultime 24 ore. Ci sono poi due regioni con oltre 4mila casi, il Piemonte con 4.878 e la Campania con 4.508, mentre il Veneto ne ha 3.297, il Lazio 2.699, la Toscana 2.592, l'Emilia Romagna 1.953, la Sicilia 1.423 e la Liguria 1.127. In generale sono quasi 500mila gli attualmente positivi al Covid in Italia. (ANSA).