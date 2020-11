Dpcm: Renzi, caos-Stato-Regioni, riformare Titolo V

ROMA, 06 NOV - "Il caos di queste ore tra Regioni e Stato centrale dimostra una cosa semplice: il Titolo V della Costituzione così com'è NON funziona. Quattro anni fa - in quel famoso referendum - avevamo proposto di inserire la clausola di supremazia. Quella scelta ci avrebbe evitato il caos di oggi. È andata come è andata, ma adesso possiamo finalmente mettere da parte le simpatie e le antipatie e fare ciò che serve al Paese? Cambiare i rapporti tra Governo e Regioni è una priorità". Lo scrive su Fb Matteo Renzi. (ANSA).