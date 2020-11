Covid: Pregliasco, falso allarme del Pio Albergo Trivulzio

MILANO, 06 NOV - Secondo Fabrizio Pregliasco, consulente scientifico del Pio Albergo Trivulzio di Milano, quello verificatosi negli ultimi tempi nella struttura, dove 64 dipendentipositivi al Covid su un totale di 551 e 20 "in attesa direferto". , è "un falso allarme". "E' un falso allarme - ha spiegato ad Agorà, su Rai 3 -. Ci sono delle positività, andremo a confermare i numeri, nell'arco della giornata avremo i dati definitivi. Dei positivi ci sono, ma è un fatto assolutamente naturale e normale in un contesto come quello di Milano dove la diffusione ambientale nelle famiglie, nella comunità, è elevata e quindi la struttura sanitaria non ha colpe di situazione di diffusione di malattia, ma di acquisizione di soggetti che si contagiano all'esterno". (ANSA).