Usa 2020:dem a chi votato per posta,verificate status scheda

ROMA, 06 NOV - I democratici Usa, tra i quali Alexandria Ocasio-Cortez, stanno esortando chi ha votato via posta in Georgia a controllare se la loro scheda sia stata accettata o meno. Lo riporta la Bbc. In caso di rifiuto, perche' non firmata o perche' la firma non è stata considerata valida, l'errore si può correggere fino alle 17 di oggi (ora americana), sottolineano i dem. L'appello arriva nel momento in cui il vantaggio di Donald Trump su Joe Biden in Georgia si è ridotto a circa 1.800 voti. (ANSA).