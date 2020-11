Staff Biden, i nostri dati indicano che sarà presidente

WASHINGTON, 05 NOV - "I nostri dati mostrano che Joe Biden sarà il prossimo presidente". Lo afferma il manager della campagna di Joe Biden, Jen O'Malley Dillon. La campagna di Biden si dice fiduciosa per la vittoria in Arizona e prevede una vittoria in Nevada. "Siamo assolutamente fiduciosi che Joe Biden sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti". (ANSA).