De Micheli, sbloccate risorse per taxi e ncc

RAVENNA, 05 NOV - "Abbiamo sbloccato risorse per compensare imprese, in questo caso le imprese dei taxi e degli Ncc". Lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, alla vigilia dello sciopero nazionale di domani del settore taxi.. Questa firma, spiega De Micheli a proposito delle risorse per taxi e ncc, "ci consente di finanziare la prima parte del Covid". (ANSA).