Recovery: Amendola, anticipo in 2/0 quadrimestre 2021

ROMA, 05 NOV - "Credo che nel secondo quadrimestre del 2021 avremo l'esborso dell'anticipo" del Recovery Fund da parte della commissione, "parlo non da ottimista ma da realista" Lo dice il ministro per gli Affari Ue Enzo Amendola in collegamento con Pwc Italy, nel corso di un convegno sul Next Generation Ue. In merito al dibattito a Bruxelles ul Recovery, in seguito all'intesa raggiunta oggi sullo stato di diritto tra Parlamento e Consiglio Ue il ministro si dice "fiducioso" che "lunedì si possa trovare l'intesa anche sui saldi. (ANSA).