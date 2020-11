Proietti: Meloni, la gente di Roma non ti dimenticherà mai

ROMA, 05 NOV - "Oggi Roma e ogni romano sono in lutto. Oggi viviamo un lutto collettivo ma anche personale. Perché oggi salutiamo un figlio di Roma che ha dato lustro alla nostra città in Italia e nel mondo, ma anche una persona che molti consideravano di famiglia". Lo scrive su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "Gigi Proietti era sì un attore straordinario, un grande uomo di cultura, un intellettuale raffinato e popolare ma era anche lo zio che ti faceva morire dal ridere quando veniva a trovarti o teneva il banco della tombola a Natale. La sua comicità, i suoi personaggi, il suo sorriso, le sue battute fanno parte di noi. Ci sono sempre stati: nelle nostre chiacchierate, negli scherzi e nei momenti più belli. E sempre ci saranno. Gigi ci sarà con Mandrake, con Gastone, col vecchietto delle favole, con Toto nella sauna e con le mille maschere che ci ha regalato. Addio Gigi, la gente di Roma non ti dimenticherà mai". (ANSA).