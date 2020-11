Verso Cdm domani per via libera a dl ristori bis

ROMA, 05 NOV - Si dovrebbe tenere domani, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto ristori bis. Il premier Giuseppe Conte ieri in conferenza stampa aveva auspicato che la riunione si tenesse perfino questa sera ma i tempi tecnici per "costruire" il provvedimento non permetteranno il via libera del Cdm al decreto prima di domani. (ANSA).