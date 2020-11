Dpcm:preoccupazione in Calabria, incertezza dopo zona rossa

CATANZARO, 05 NOV - C'è preoccupazione, ma anche voglia di far sentire in qualche modo la propria voce, tra le categorie del commercio e dei servizi, ma anche tra i cittadini, alla vigilia dell'entrata in vigore della zona rossa in Calabria. Nessuno nega la fragilità del sistema sanitario regionale, ma da Catanzaro a Reggio e Cosenza, senza escludere le altre città grandi e piccole della regione, è palpabile la delusione per una decisione che molti non hanno accettato e che aggiunge ulteriore incertezza. Solito traffico di auto, file davanti agli sportelli delle banche e delle Poste centrali e normale via vai mattutino ma non è un giorno come gli altri nel capoluogo di regione. "Cosa è stato fatto - dice il titolare di un negozio di abbigliamento di corso Mazzini, il 'salotto buono' di Catanzaro - da quelli che he avrebbero dovuto occuparsene per dotare le strutture ospedaliere dei posti, letto della strumentazione e del personale. Questa chiusura rappresenterà per noi il colpo definitivo". "Si parla, si parla - concorda un avventore, ma di concreto però, non è stato fatto nulla". Preoccupazioni che non diminuiscono alla cassa di una bar-ristorante poco lontano dove fa bella mostra di sé il menu del giorno. "Per oggi siamo aperti regolarmente - dice la cassiera - ma da domani si potrà lavorare solo con l'asporto. Certo con la chiusura di molti uffici e il ritorno massiccio allo smartworking, non c'è tanto da ben sperare". A qualche centinaio di metri, sulle panchine del giardinetti, c'è il solito crocicchio di pensionati. "E' una vergogna - dice uno di loro più accalorato che ottiene il consenso degli altri - siamo stati trattati allo stesso modo di regione del Paese dove i contagi sono alle stelle. E non è giusto per la nostra debole economia". Situazioni che si ripetono anche a Reggio Calabria, dove la rabbia si coglie sui social e c'è chi sta pensando di manifestare pubblicamente la propria contrarietà, e a Cosenza divisa tra chi mostra amarezza per la nuova chiusura e chi ammette la difficoltà del settore sanitario. (ANSA).