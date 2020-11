Covid: Calenda, chiusure mirate sono un passo avanti

ROMA, 05 NOV - "Se il virus dilaga l'economia si ferma in modo più radicale: il governo ha fatto passi avanti sulla base del semaforo, delle chiusure mirate, come proposto da noi. Dei nove miliardi stanziati per la sanità non sappiamo quanti sono stati spesi. Sul fronte ristori vorremmo sapere quante risorse sono state stanziate". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, a Mattino 5. (ANSA).