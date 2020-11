Salvini, Fontana avvertito zona rossa mentre Conte era in Tv

MILANO, 05 NOV - Il presidente della Regione Lombardia è stato avvisato che la sua Regione era in zona rossa "ieri sera con un messaggino, un colpo di telefono... poi parlano di collaborazione". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una telefonata alla trasmissione 'L'Aria Pulita' sul canale 7Gold. "Ieri sera ho chiamato Attilio Fontana che, pensate la follia, come gli altri governatori, è stato avvisato via messaggino, con colpo di telefono, mentre il signore Conte era in televisione. Ma che modo di lavorare? E poi parlano di collaborazione". (ANSA).