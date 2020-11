Indice Pmi Italia scende a ottobre a 49,2 punti

ROMA, 04 NOV - L'indice composito, che monitora l'attivita' dei settori servizi e manifatturiero e che misura la fiducia dei direttori degli acquisti in Italia, è sceso ad ottobre a 49,2 punti dai 50,4 a settembre. Il calo è in linea con le previsioni, mentre risulta più accentuato del previsto per l'indice pmi dei servizi, sceso a ottobre a 46,7 punti a fronte dei 47 previsti . (ANSA).