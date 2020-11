Knox, qualunque cosa accada non sarà come in Italia

PERUGIA, 04 NOV - "Qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all'estero che ho fatto in Italia, giusto?": a scriverlo su Twitter è Amanda Knox, prima condannata e poi definitivamente assolta per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007. Una vicenda alla quale l'americana non fa esplicitamente riferimento. Ma proprio la quasi coincidenza di date tra il delitto e il tweet ha scatenato tante reazioni sulla piattaforma social. In italiano e in inglese. Con oltre 12 mila e 400 "mi piace", più di 8 mila e 300 tweet di citazione e 2 mila e 100 retweet. Diversi hanno ricordato proprio la figura della vittima. "Potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith" ha twittato in risposta Selvaggia Lucarelli. "Direi che come al solito si è dimenticata di Meredith. Lei sì che se l'è passata peggio" un altro dei commenti. (ANSA).