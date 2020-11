Rocchelli: Markiv assolto e scarcerato in appello

MILANO, 03 NOV - La Corte d'Assise d'appello di Milano ha assolto Vitaly Markiv, italo-ucraino ed ex soldato della guardia nazionale ucraina, imputato (e in primo grado condannato a 24 anni di carcere) per l'omicidio di Andy Rocchelli, il fotoreporter pavese di 30 anni ucciso da colpi di mortaio il 24 maggio 2014, mentre stava realizzando un reportage nel Donbass, zona dell'Ucraina occupata dai separatisti filorussi. Markiv, assolto per non aver commesso il fatto, è stato scarcerato. (ANSA).