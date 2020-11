Cassazione condanna Verdini a sei anni e mezzo

FIRENZE, 03 NOV - L'ex senatore Denis Verdini è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione dalla Cassazione nell'ambito del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino. Estinta per prescrizione la parte della condanna pari a quattro mesi per la truffa sui fondi dell'editoria. Verdini in appello a Firenze era stato condannato a 6 anni e dieci mesi. "L'onorevole Denis Verdini non attenderà alcun provvedimento, affronterà la situazione e si costituirà in carcere". E' quanto riferisce il suo difensore, l'avvocato Franco Coppi. "Gli ho comunicato l'esito della sentenza - prosegue il penalista -, e non possiamo nascondere l'amarezza per la decisione che arriva dopo che il pg aveva chiesto un nuovo processo". (ANSA).