Carlo Conti, "quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi"

ROMA, 03 NOV - Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo è la più potente. Sto già meglio!". "Quindi - precisa successivamente Conti in una nota stampa - nessun tono allarmistico, nessun peggioramento, ma soltanto il decorso di chi ha a che fare con un virus subdolo". Carlo è in isolamento, si sta riguardando ed è seguito al meglio. (ANSA).