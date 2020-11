Fonti, scuola in presenza fino prima media in zone rosse

ROMA, 03 NOV - La scuola sarà in presenza fino alla prima media nelle zone rosse. E' quanto prevede - si apprende da fonti di governo - il testo del Dpcm che alle 17 sarà oggetto del confronto con le Regioni. Nella maggioranza si sarebbe raggiunta l'intesa sulle altre misure nazionali, dalla chiusura dei centri commerciali nei week end allo stop ai musei e alle mostre, fino alle limitazioni alla mobilità da per e per le Regioni in fascia rossa. Sul coprifuoco, si apprende dalle stesse fonti, sarà il premier Giuseppe Conte a dire l'ultima parola: l'orario "balla" tra le 21 e 22 per tutta Italia. (ANSA).